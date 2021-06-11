Порошенко анонсував допомогу ще одній бригаді в зоні АТО

Повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження, який 10 Окрема Гірсько-Штурмова бригада отримає найближчими днями, дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження. Про це повідомив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження для батальйону», – нагадав Петро Порошенко.

Він розповів, що тоді активісти ГО «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали необхідні кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових.

«Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий – більше 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться», – розповів Петро Порошенко.

Лідер партії підкреслив, що все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.

«Я хочу наголосити – в 10-у бригаду, а також для інших бригад, які будуть заміщувати 10-ку на дуже напруженій дільниці Зайцево – Шуми, буде стояти система, яка буде рятувати життя наших воїнів і знищувати ворогів», – наголосив він.

Він відзначив, що допомога армії на цьому не завершується: «Ще одна приємна новина – коли ми закінчимо постачання в 10-ку, ми беремо іншу бригаду. Найближчим часом ви почуєте, яку».

«І так само будемо захищати наших воїнів. Так само будемо боронити українську землю, як ми це робили в 2014, 2015 роках. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади будуть робити свою справу разом», – сказав Петро Порошенко.