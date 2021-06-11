"Слуга народу" і "ЄС" "ділять" лідерство у рейтингу партій, - КМІС

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 1-7 червня, свідчить про значущі зміни у рейтингу політичних партій.

Згідно з наведеними даними, якщо у квітні різниця в підтримці "Слуги народу" і "Європейська Солідарність" була понад похибку, тобто "Слуга народу" формально дійсно мала найбільшу підтримку і була на першому місці, то зараз підтримка обох партій в межах статистичної похибки, і тому обидві партії "ділять" лідерство з приблизно однаковою підтримкою.

Водночас соціологи констатують, що зараз у випадку всіх партій порівняно з квітнем зміни – в межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на квітень.

За результатами опитування відносно найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу", яку підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Європейська солідарність", яку підтримують 12,9% серед усіх респондентів і 18,5% серед тих, хто визначився з вибором.

"Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце", - зазначають у КМІС.

Третє-четверте місця ділять "Батьківщина" (8,4% і 12%) та "ОПЗЖ" (8,3% і 11,9%) - різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки.

Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,1% і 7,2%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього "Українська стратегія Гройсмана" (3% і 4,2%), "Опозиційний блок" (лідерами зазначалися Євген Мураєв і Вадим Новинський) (3% і 4,2%) та Радикальна партія (2,9% і 4,2%).

Соціологи опитали 2003 респондентів. Інтерв'ю проводилися телефоном з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, опитування КМІС, проведене 27 травня -1 червня, засвідчило, що "Слуга народу", "ЄС" і "ОПЗЖ" мають майже однаковий рейтинг.