"ЄС", "Батьківщина" та "Голос" погодилися надати своїх представників для ТСК

Фракції «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батькіщина» погодилися надати своїх представників до складу парламентської ТСК за умови першочергового розслідування нею зриву спецоперації по «вагнерівцях». Про це повідомив у Facebook народний депутат Володимир Ар’єв.

«Представники фракцій політичних партій: «Європейська Солідарність» – Володимир Ар‘єв, «Голос» – Роман Костенко та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України тільки після надання гарантій, що розслідування можливого зриву спецоперації по затриманню «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово», – пише Ар’єв.

«Постанова, за яку ми закликаємо проголосувати, передбачає зміну персонального складу ТСК з одночасним закріпленням в тексті відповідної умови про пріоритетність розгляду питання щодо «вагнерівців», – наголосив Ар’єв.

«Тому хочемо наголосити, що депутатські фракції політичних партій «ЄС», «Голос» та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» погодилися надати своїх представників до цієї ТСК виключно за такої умови. Ми вважаємо, що тільки за участі представників різних політичних сил можна буде розраховувати на неупереджене та об’єктивне розслідування та ефективну роботу ТСК», – резюмував представник «Європейської Солідарності».