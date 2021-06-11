Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України заблокувала на Запоріжжі спробу створення псевдодержавного утворення "Гуляйпільська міська рада", ініційовану місцевим прибічником ідеології так званого "псевдонародовладдя".

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання чинної української влади, інформує пресцентр СБУ.

"Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до «руху» через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні", - сказано в повідомленні.

Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "чиновників" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

Триває розслідування.

Нагадаємо, фейкову "міську раду" у Хмельницькому СБУ викрила торік у жовтні. Як повідомляли, діяльність "депутатів" фейкової Хмельницької міськради координували спецслужби РФ. Представники так званого "народовладдя" активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.