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СБУ виявила на підприємстві Міноборони розкрадання державних коштів

Державі завдано збитків на понад 5 млн грн.

СБУ виявила на підприємстві Міноборони розкрадання державних коштів
Фото: https://ssu.gov.ua/

Військова контррозвідка СБУ повідомила про викриття протиправної схеми, яку організували посадовці одного з підприємств Міністерства оборони України. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За версією слідства, чиновники розкрадали державні кошти під час незаконного використання фондів Міноборони. При цьому зловмисники прикривалися заявами про боротьбу з корупцією на підвідомчих підприємствах. В результаті державі завдано збитків на понад 5 млн грн.

“За попередніми даними, посадовці Державного підприємства МО України передавали державне майно в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства. Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг)”, - йдеться у повідомленні.

В СБУ також повідомили про проведення на території Державного підприємства обшуків та виїмок з метою документування протиправної діяльності.

Раніше ексдиректору підприємства "Укроборонпрому" в Харкові повідомили про підозру через оформлений з порушеннями контракт на технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн.

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