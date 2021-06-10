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Трьох пацієнтів Одеської психлікарні вивезли "швидкою" на кладовище, - Денісова

В одного - травма голови, в іншого немає обох ніг, третій - пересувається поповзом.

Трьох пацієнтів Одеської психлікарні вивезли "швидкою" на кладовище, - Денісова
Фото: facebook.com/backumenty

На одному з одеських кладовищ виявили трьох чоловіків з інвалідністю. Вони стверджували, що їх вивезли туди з Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. Чоловіки з інвалідністю: в одного - травма голови, в іншого немає обох ніг, третій - пересувається поповзом.

Повідомлення про це у ЗМІ під час моніторингу виявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсманка зазначила, що наразі всіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання. Туди для встановлення всіх обставин терміново виїхав регіональний представник уповноваженої з прав людини.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Під час розмови з керівником центру вдалося з’ясувати, що 4 червня близько 16:30 до них "швидкою" було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію. Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 км, в медустанові не пояснили", - повідомила Людмила Денісова.

За цим фактом одеською поліцією розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ – "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу".

Денісова звернулася до голови Національної поліції з вимогою об’єктивного та неупередженого розслідування цього випадку та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні прав згаданих громадян.

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