Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді

Колишньому посадовцю Адміністрації президента та Ради національної безпеки і оборони України оголосили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, протягом 2014 року підозрюваний, який тоді працював в Адміністрації президента, а потім - РНБО, маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав йому відомості, які отримував у зв’язку із виконанням службових обов’язків, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора. Імені підозрюваного не називають. У коментарі LB.ua в пресслужбі СБУ додали, що підозрюваний не був публічною особою, а роботу щодо нього правоохоронці почали ще в 2016-2017 роках.

"Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведенні аналітики відомостей, що стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм в незалежності від характеру інформації, а також грифу обмеження доступу до неї", - зазначили в Офісі генпрокурора.

У СБУ додали, що підозрюваний був посадовцем категорії "Б". Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.