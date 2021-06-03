ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
ГоловнаПраво

Суддя з Броварів отримала 6 років за хабар у тисячу євро

Від затримання до вироку пройшло чотири роки.

Суддя з Броварів отримала 6 років за хабар у тисячу євро
Фото: vru.gov.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у четвер, 3 червня, ухвалила вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик.

Її визнали винним у хабарництві (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу) та засудили до 6 років позбавлення волі, повідомила пресслужби САП. Суд також постановив конфіскувати її автомобіль та земельну ділянку і позбавив суддю права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

Суддю визнано винною в отриманні тисячі євро за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

Суддю затримали ще чотири роки тому, у червні 2017-го.

НАБУ повідомляло тоді, що суддя вимагала гроші у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення на його користь у справі про вилучення органами Державної фіскальної служби у цієї компанії 13,5 тис. тонн пального. Свої "послуги" суддя оцінила в 1 тис. євро.

Після тимчасового відсторонення від посади вона продовжила здійснювати правосуддя.

Суддя Білик працює в Броварському міскрайонному суді з 2002 року.

Нагадаємо, що у березні ВАКС призначила 5 років позбавлення волі судді з Закарпаття за хабар у 15 тисяч гривень, а судді з Дніпра - 3,5 роки за зловживання впливом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також