Суд відхилив позов Дубілета про скасування націоналізації ПриватБанку

Господарський суд Києва суд закрив провадження за позовом колишнього топменеджера ПриватБанку Олександра Дубілета проти націоналізації банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Господарський суд міста Києва 2 червня 2021 року закрив провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій ПриватБанку в грудні 2016 року. Згаданий позов було подано до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участі третіх осіб – Національного банку та Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Нацбанку, рішення про закриття справи було винесено на основі положень Закону № 590-ІХ про удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (так званого "антиколомойського закону", - ред.) Як колишній менеджер банку Дубілет міг претендувати лише на фінансові відшкодування внаслідок націоналізації банку, але не скасування факту купівлі акцій банку державою.

Начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук додав, що відповідно до статті 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхньої передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку та такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

Нагадаємо, що Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.