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Голову Меджлісу Рефата Чубарова "суд" у Криму засудив до 6 років позбавлення волі

Україна не визнає рішення так званого "Верховного суду Криму".

Голову Меджлісу Рефата Чубарова "суд" у Криму засудив до 6 років позбавлення волі
Фото: Макс Требухов

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 1 червня оголосив вирок у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Його визнали винним в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Чубаров отримав покарання у вигляді шести років позбавлення волі, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова підконтрольний країні-окупанту РФ «Верховний суд Криму» незаконно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито «організацію масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту", - написала українська омбудсманка.

Денісова заявила, що не визнає рішення так званого "Верховного суду Криму". Вона наголосила, що

від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини.

"Сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", - заявила Людмила Денісова.

Нагадаємо, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

За версією слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, будучи обізнаним про позачергове засідання сесії депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де планувалося розглянути питання про звіт республіканського уряду, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками "Меджлісу", які братимуть у них участь.

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.

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