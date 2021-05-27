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"Енергоатом" почав процес проти РФ про компенсацію за активи в Криму

За даними ЗМІ, сума позову становить близько 100 млн доларів.

"Енергоатом" почав процес проти РФ про компенсацію за активи в Криму
Фото: atom.gov.ua

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» спрямувало до компетентних органів Російської Федерації повідомлення щодо компенсації за активи, втрачені в Криму.

Йдеться зокрема про Донузлавську вітроелектростанцію, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, інформує пресслужба компанії.

У компанії пояснили, що у травні 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямувало до компетентних органів Російської Федерації повідомлення про виникнення спору - відповідно до частини 1 статті 9 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації № 1302 від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій.

"Енергоатом неодмінно вирішить цей спір – або в позасудовому, або в судовому порядку. Національна енергогенеруюча компанія має отримати компенсацію за активи, що вже восьмий рік поспіль не працюють на економіку та енергетичний розвиток української держави", - заявив т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Згідно з процедурою, після отримання Росією повідомлення, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку. У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, цей спір може бути передано на розгляд до суду.

У грудні 2020 року повідомлялося, що «НАЕК «Енергоатом» розпочинає процес проти Росії щодо компенсації за активи, втрачені в Криму. Компанія уклала договір про надання послуг з міжнародною юридичною фірмою Shearman&Sterling. За даними видання Liga.net, сума позову становить близько 100 млн доларів.

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