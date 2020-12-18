"Енергоатом" починає процес щодо РФ про компенсації за активи в Криму

ДП "НАЕК "Енергоатом" розпочинає судовий процес щодо РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму.

Про це повідомила пресслужба ДП.

"17 грудня 2020 року між ДП "НАЕК "Енергоатом" та Міжнародною юридичною фірмою Shearman & Sterling укладено договір про надання послуг щодо підготовки та направлення повідомлення про спір від імені Компанії до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Інтереси "Енергоатому" представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має значний досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема в інвестиційних арбітражних справах проти Російської Федерації.

За даними видання Liga.net, сума позову становить близько 100 млн доларів.

Нагадаємо, "Енергоатом" звинуватив Міненерго в умисному обмеженні потужностей українських АЕС. Вперше в історії української атомної галузі відразу три енергоблоки були виведені в резерв на 1-3 місяці.