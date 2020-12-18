НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Вільне ліжко. Вірити чи не вірити статистиці МОЗ про ковідні місця в лікарнях
Вільне ліжко. Вірити чи не вірити статистиці МОЗ про ковідні місця в лікарнях
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
ГоловнаПраво

"Енергоатом" починає процес щодо РФ про компенсації за активи в Криму

Сума позову становить близько 100 млн доларів.

"Енергоатом" починає процес щодо РФ про компенсації за активи в Криму
Фото: atom.gov.ua

ДП "НАЕК "Енергоатом" розпочинає судовий процес щодо РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму.

Про це повідомила пресслужба ДП.

"17 грудня 2020 року між ДП "НАЕК "Енергоатом" та Міжнародною юридичною фірмою Shearman & Sterling укладено договір про надання послуг щодо підготовки та направлення повідомлення про спір від імені Компанії до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Інтереси "Енергоатому" представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має значний досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема в інвестиційних арбітражних справах проти Російської Федерації.

За даними видання Liga.net, сума позову становить близько 100 млн доларів.

Нагадаємо, "Енергоатом" звинуватив Міненерго в умисному обмеженні потужностей українських АЕС. Вперше в історії української атомної галузі відразу три енергоблоки були виведені в резерв на 1-3 місяці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також