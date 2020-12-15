Рада ухвалила законопроєкт щодо адміністративної відповідальності суддів Конституційного суду

Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо особливостей складання адмінпротоколів стосовно суддів, суддів Конституційного суду.

За відповідне рішення проголосував 321 нардеп.

"Закон встановлює особливості складання адмінпротоколу щодо суддів - саме через це КС скасував закони, які дозволяють НАЗК робити перевірки декларацій", - зазначив Сергій Алєксєєв ("Європейська солідарність").

Мова йде про відповідальність суддів за такими статтями: 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-9 (невжиття заходів щодо протидії корупції), 188-46 (невиконання законних вимог Національного агентства з питань запобігання корупції), 212-15 (порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статуної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму).

Законопроєктом передбачається, що скласти адміністративний протокол щодо судді, судді Конституційного Суду України може тільки голова НАЗК або його заступник - із обов’язковим повідомленням про це Вищої ради правосуддя і голови Конституційного Суду.

Протокол вручається судді, судді Конституційного Суду України винятково шляхом надіслання його засобами поштового зв’язку із наданням йому можливості надати свої письмові зауваження і заперечення, або відмовитись від його підписання з наведенням відповідних мотивів.

Надання таких пояснень можливо шляхом їх надіслання засобами поштового зв’язку або особисто суддею, суддею Конституційного Суду України за можливої присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя чи голови Конституційного Суду України (або його заступника).

НАЗК матиме повноваження передавати протокол про адміністративне правопорушення до суду лише у разі отримання від судді, судді Конституційного Суду пояснень (заперечень) на протокол, або за спливом відведеного законом строку для їх надання.

Нагадаємо, що це один із законопроєктів, розроблених міжфракційною групою для врегулювання конституційної кризи, викликаною рішенням КСУ. Ще один законопроєкт - про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції. Він відновлює повноцінну роботу НАЗК, його на засіданні 15 грудня ухвалив парламент.

Як відомо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.