НАЗК заявило, що суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів

На сьогодні НАЗК зафіксувало одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з’ясування обставин правопорушення.

Голова НАЗК Олександр Новіков звернувся до генпрокурора та голови Верховного Суду через те, що окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі Рішення КСУ.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020 позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними. Незважаючи на це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі Рішення КСУ", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні НАЗК зафіксувало одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з’ясування обставин правопорушення.

В НАЗК зазначили, що суди здійснюють розгляд справ про адміністративні правопорушення за 130 протоколами НАЗК, складеними за такими статтями КУпАП: 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків), 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).Серед цих протоколів 16 складені щодо народних депутатів України, 11 – щодо високопосадовців (члена Центральної виборчої комісії, заступників міністрів, Голови та заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України).

"Рішенням КСУ № 13-р/2020 не визнавались неконституційними норми Закону України "Про запобігання корупції", порушення яких є підставою для адміністративної відповідальності за вказаними статтями", - наголосили в НАЗК.

Попри це суди закривають зазначені справи. Тому НАЗК звернулося до генпрокурора та голови Верховного Суду.

"Протоколи, складені з дотриманням вимог ст.ст. 254-257 КУпАП посадовими особами Національного агентства, уповноваженими на те наказом Голови Національного агентства/рішенням Національного агентства відповідно до положень ч.1 ст. 13 Закону [України "Про запобігання корупції"], є належними та допустимими доказами [у судових справах]", - йдеться в листі голови НАЗК.

Нагадаємо, 30 листопада суд оштрафував депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка через конфлікт інтересів. Депутат хотів дізнатися у Генпрокуратури деталі кримінального провадження щодо діяльності його фірми.