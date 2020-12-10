Суддя Голуб прийняла "невмотивоване і безпідставне" рішення про проведення закритого засідання.

Народні депутати від «Європейської солідарності» Марія Іонова, Михайло Бондар та екснардеп від «Народного фронту» Андрій Тетерук викликали поліцію в Шевченківський райсуд Києва на дії головуючої у справі Шеремета судді Оксани Голуб. Вони вважають: суддя зловживає владою.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Справа в тім, що суддя прийняла рішення про розгляд кримінального провадження в закритому режимі, проте, водночас, допустила в засідання журналістів та не зупинила трансляцію на сайті судової влади.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Кримінальний процесуальний кодекс України цього не дозволяє, оскільки в закритому засіданні мають право бути присутніми лише учасники судового процесу.

Як наслідок, на засідання не змогли потрапити вільні слухачі та нардепи-поручителі. Їх також не заслухали.

На переконання нардепа Тетерука, суддя Голуб зловживає владою, оскільки прийняла невмотивоване і безпідставне рішення про проведення закритого засідання.

Також на думку нардепа Іонової, суддя порушила Закон України «Про народного депутата».

«Ми не можемо зрозуміти, яким чином розпорядження судді є вищим за Закон України «Про народного депутата».

Ми свідки того, як грубо порушуються права обвинувачених, коли вони не мають право на захист і на поручителів», - сказала Іонова.

Поліцейська чекала суддю, аби «спіймати» її в перерві, коли вона йтиме в нарадчу, та заслухати її пояснення.

«Згідно ухвали не пустила поручителів. Вона мені більше навіть слова не сказала, відштовхнула і все», - сказала поліцейська.

Суд прийняв рішення про закритий режим розгляду ще вчора 9 грудня, за межами судового засідання. Як наслідок, судді відмовились заслуховувати думки захисту та обвинувачених щодо закритого режиму розгляду.

Як зрозуміло з документа, суддя мотивує закриття порушенням громадського порядку, яке нібито мало місце на минулому судовому засіданні.

Нардепи звернуться до ВРП щодо судді Голуб, аби її притягли до дисциплінарної відповідальності, та звітуватимуть про цю ситуацію на комісії ТСК по справі Шеремета.

Сьогодні, 10 грудня, Шевченківський райсуд мав розглядати справу Шеремета по суті, проте заслуховував клопотання прокурора та адвокатів про продовження та відповідно зміну запобіжних заходів обвинуваченим військовому музиканту Андрію Антоненку, хірургу та волонтеру Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь.

Як повідомляли, 7 грудня Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.