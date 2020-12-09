ВАКС виправдав начальника домоуправління в Яворові, який рік тому готовий був визнати вину

Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок у справі ексначальника будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони Олега Щудлюка.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Дослідивши надані сторонами кримінального провадження докази, суд дійшов висновку, що є підстави для ухвалення виправдувального вироку, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що в діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, - ред.)", - сказано в повідомленні.

За версією сторони обвинувачення, Щудлюк, перебуваючи на посаді начальника будинкоуправління, вчинив службове підроблення – склав та видав неправдиві офіційні документи шести актів здачі-приймання робіт за послуги з оренди двох модульних газових котелень. Такі послуги, фактично, не надавались та не могли бути наданими. Відповідно, він вчинив розтрату грошових коштів будинкоуправління в особливо великих розмірах - у сумі 1 180 000 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

"Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС упродовж 30 днів із дня його проголошення", - зазначають у ВАКС.

У липні 2019 року Щудлюк у коментарі Zaxid.net говорив, що виконував розпорядження начальника КЕЧ.

У вересні 2019-го обвинувальний акт стосовно Щудлюка був направлений до ВАКС разом з угодою про визнання провини.

Як зазначено у матеріалах справи, ще у 2013 році будинкоуправління, провівши тендер, замовило послуги з будівництва двох газових котелень. Переможцем стало ТОВ "Енергозберігаючі технології". Згідно з договором, за користування котельнями фірмі мали платити 219 тис. грн щомісяця протягом 10 років.

У квітні 2014 року ТОВ "Енергозберігаючі технології" передало право власності на котельні приватному підприємству "Галполітрейд-Постач", новий орендодавець мав отримувати по 185 тис. грн за оренду котелень щомісяця.

Власне, газові котельні здали в експлуатацію лише в жовтні 2014 року, однак за квітень-вересень того року "Галполітрейд-Постач" отримало оплату - загалом 1,18 млн грн.

Прокурор та обвинувачений просили суд затвердити угоду між обвинуваченим та прокуратурою.

Суд відмовився її погодити, бо дії Щудлюка були не зловживанням службовим становищем, а розкраданням державного майна в особливо великих розмірах. Колегія повернула обвинувальний акт і постановила продовжити досудове розслідування.