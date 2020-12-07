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Зеленський підписав закони для підтримки громадян і бізнесу в умовах COVID-19

Йдеться про три законодавчі ініціативи, ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року.

Зеленський підписав закони для підтримки громадян і бізнесу в умовах COVID-19
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які він ініціював для підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Йдеться про три законодавчі ініціативи, ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року.

Так, закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№4431) дозволяє спрямувати кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на підтримку підприємців, чий бізнес не може працювати або зазнає збитків в умовах локдауну. 

Закон “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Документ передбачає, зокрема, виплати з бюджету у 2020-21 роках одноразової матеріальної допомоги (8000 гривень) застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження карантину.

Третій закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", направлений на підтримку платників податків бізнесу в умовах карантину. Документ передбачає, зокрема, розстрочку на рік боргу в розмірі 6800 грн для ФОП, списання пені і штрафів для тих, хто погасить борг за 6 місяців, підприємців першої групи звільняють на пів року від ЄСВ.

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