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Суд продовжив арешт Мангеру та Левіну

Замовник убивства Катерини Гандзюк і його пособник залишаться в СІЗО до 1 лютого.

Суд продовжив арешт Мангеру та Левіну
Фото: Макс Требухов

Замовник убивства Катерини Гандзюк Владислав Мангер і його пособник Олексій Левін залишаться в СІЗО до 1 лютого.

Відповідне рішення 4 грудня ухвалив Дніпровський районний суд міста Києва, передає УНН.

"Суд постановив у задоволені клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу Мангеру та Левіну відмовити. Клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Мангера та Левіна задовольнити. Продовжити тримання під вартою Мангеру до 1 лютого 2021 року без визначення розміру застави. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Левіну до 1 лютого 2021 року без визначення розміру застави”, - сказала суддя.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

За версією слідства, Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.

У листопаді Мангеру майже удвічі зменшили заставну суму. Адвокати Мангера наполягали на зменшенні заставної суми у зв'язку з перекваліфікацією справи із замовлення вбивства на замовлення заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони просили знизити її з 2,5 млн гривень до 148 тисяч грн.

16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.

15 жовтня Апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід Мангеру і Левін.

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