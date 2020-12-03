Микитась вийшов із СІЗО, - ЗМІ

Підозрюваний у заволодінні майном Нацгвардії колишній народний депутат Максим Микитась вийшов із СІЗО.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію джерел головреда Юрія Бутусова.

Інформацію про звільнення із СІЗО виданню підтвердив сам Микитась. На цей момент він перебуває у себе вдома.

"Однак він не звільнений від кримінальної відповідальності у цій справі, змінені тільки умови утримання на період слідства", - йдеться у повідомленні.

До 24 грудня Микитась мав бути під арештом в СІЗО, однак він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП.

Учора підозрюваний у причетності до заволодіння майном головного управління Національної гвардії України екснардеп Максим Микитась добровільно заплатив у бюджет 50 млн грн і звинуватив у своїх проблемах заступника голови ОП. Микитась назвав Татарова "автором схем складених ним меморандумів, за якими і "увели" Укрбуд".

Нагадаємо, що 1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що в межах розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.