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Суд отправил Микитася под домашний арест

Бывший депутат не внес 100 млн гривен залога.

Суд отправил Микитася под домашний арест
Фото: Вищий антикорупційний суд / Youtube

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего народного депутата, экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася под домашний арест в связи с тем, что он не выполнил условия предыдущей меры пресечения и не внес залог.

В связи с этим Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила об аресте Микитася с возможностью выйти под залог 100 млн гривен. Суд удовлетворил это ходатайство лишь частично.

"Суд постановил ходатайство прокуратура удовлетворить частично. Изменить меру пресечения в виде залога... на меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему без разрешения прокурора, детектива, следственного судьи круглосуточно покидать жилье", - объявил судья Андрей Бицюк в четверг. 

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Также Микитасю вменяют дачу взятки в размере 125 тысячах долларов главе Национальной гвардии Юрию Аллерову.

В октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.

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