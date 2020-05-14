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Кулеба о поездке Козака в Берлин: "Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет"

"Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел".

Кулеба о поездке Козака в Берлин: "Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет"
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поездка заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин была связана с отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - заверил Кулеба.

Он добавил, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Напомним, что в начале 2020 года замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса" вместо Владислава Суркова.

Вечером 13 мая стало известно, что Козак приехал в столицу Германии, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе с помощниками канцлера Ангелы Меркель. По его словам, переговоры были конструктивными и были достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию.

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