​НАБУ увеличило сумму убытков в подозрении Гладковскому

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Национальное антикоррупционное бюро увеличило сумму убытков, которую вменяют бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Гладковскому вменяют использование служебного положения (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) в интересах компании "Богдан Моторс", которая ему принадлежит

Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Фото: "Богдан"

Размер убытков, нанесенных государству, сначала оценивался в 10,6 млн гривен, но после проведения экспертизы его повысили до 17,44 млн гривен.

Также Гладковского подозревают в ложном декларировании (ст.366-1 Уголовного кодекса). По версии следствия, бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.