НАБУ закрыло одно из дел против Грымчака

Национальное антикоррупционное бюро закрыло одного из уголовных дел против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

"Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - рассказал Грымчак в фейсбуке.

По словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, дело касается недостоверного декларирования. Это статья 366-1 УК Украины, а не 366, как указал бывший чиновник.

"Это дело - о недостоверном декларировании его расходов. У его жены был кредит на авто. Авто украли, а страховая компания обанкротилась. И не оплатила страховку. Более десяти лет жена не знала о том, что этот кредит еще за ней числится. И он тоже об этом ничего не знал", - сказала она в комментарии LB.ua.

По ее словам, Национальное агентство по предотвращению коррупции передала материалы на Грымчака в НАБУ в августе-сентябре прошлого года. Тогда же было зарегистрировано уголовное производство.

"Его закрыли, поскольку никаких умышленных действий не было", - добавила она.

Напомним, что Грымчак также находится под ночным домашним арестом по другому уголовному делу - о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в размере 1,1 млн долларов.

Грымчака задержали 14 августа 2019 года, он провел несколько месяцев под стражей, а в конце января вышел на свободу под домашний арест.