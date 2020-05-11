КИУ проанализировал, как депутаты спекулировали на теме борьбы с COVID-19

С начала карантина народные депутаты зарегистрировали 55 законопроектов, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19. Из них 21 законопроект предусматривал экономическую поддержку определенных групп населения (предпринимателей, пенсионеров, безработных и т.д.).

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который проанализировал данные законопроекты на предмет их реалистичности, а именно, - предусмотрели ли народные депутаты средства на их реализацию.

Так, по данным КИУ, половина законопроектов (10 из 21) были представлены без всякого финансово-экономического обоснования. В пояснительной записке к каждому из них указано, что "законопроект не требует расходов из Государственного бюджета Украины", хотя на самом деле - он требует средств на реализацию. Часть депутатов заполнили соответствующую графу формально, не указав в ней никаких конкретных цифр или расчетов.

Среди примеров законодательных спекуляций на теме коронавируса:

1. Законопроект №3306-1 (Н. Королевская, Ю.Солод). Предлагается в связи с карантином ввести одноразовую денежную помощь для нетрудоспособных лиц. Указано, что проект не требует дополнительных затрат госбюджета.

2. Законопроект №3306 (С. Минько, Г. Вацак, И. Колихаев). Предлагается осуществить единовременную доплату определенным категориям пенсионеров в связи с карантином. Инициаторы отметили, что финансовые расчеты должен осуществить Кабинет министров.

3. Законопроект №3329 (К. Нестеренко, Д. Черный, В. Бородин, А. Поляков). Предусмотрено освобождение от налогообложения доходов медицинских работников. Указано, что проект не требует дополнительных затрат государственного бюджета.

4. Законопроект №3293 (Д. Черный). Предлагается освободить до 1 июля 2020 от уплаты налогов и сборов налогоплательщиков, деятельность которых была приостановлена на период карантина. Указано, что проект не требует дополнительных затрат государственного бюджета.

Некоторые народные депутаты стали авторами сразу нескольких проектов законов о противодействии коронавируса. Так, народный депутат Дмитрий Черный ("Слуга народа") стал соавтором семи проектов законов, касающихся противодействия коронавирусу.

"Тема коронавируса напрямую отразился на законодательной работе парламента. Фактически каждая фракция предложила свое видение борьбы с пандемией. Однако, также было зарегистрировано значительное количество авторских законопроектов, которые в основном базировались не на финансовых расчетах, а на желаниях народных депутатов. В результате законопроекты выглядели не как готовые к реализации документы, а как пособия по пожеланиям политиков", - подчеркнули в КИУ.

В КИУ также отметили, что тот факт, что большинство авторских проектов зарегистрировали "Слуги Народа", выгляжит странным, учитывая, что монобольшинство должно работать в унисон с правительством, которое является основным центром выработки решений и обладает необходимой информацией и расчетами.

"Когда депутаты подают законопроект, который, к примеру, освобождает от уплаты налогов определенную группу населения, то они должны четко указать о каком количестве граждан идет речь, сколько в результате недополучит Госбюджет и откуда взять средства, чтобы компенсировать разницу. То же самое, если предлагаются любые виды доплат, ведь тогда депутат должен указать, откуда взять средства на их реализацию и о каких суммах идет речь", - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, на внеочередном заседании 7 мая Рада приравняла погибших от COVID-19 медиков к статусу участников боевых действий. Также в этот день парламент проголосовал за массовое тестирование населения на коронавирус. В частности, тесты будут делать работникам Нацполиции и Нацгвардии вне зависимости от того, контактировали ли они с заболевшими. Кроме того, на COVID-19 будут проверять всех, кто обратился за медицинской помощью и имеет симптомы заболевания.