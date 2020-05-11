Полиция начала внутреннее расследование из-за сбора данных о евреях Коломыи

Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Национальной полиции проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

10 мая в фейсбуке выложили письмо Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, адресованное главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру. В нем под предлогом "борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями" содержится просьба предоставить копию устава, список членов еврейской общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.

"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины", - прокомментировал случившееся глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он заверил, что полиция не приемлет преследования граждан по национальному или другому признаку.

"Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения - мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование", - сказал Клименко.

Напомним, что в прошлом году ряд украинских СМИ со ссылкой на The Associated Press опубликовали новость о том, что Украина занимает второй место по уровню антисемитизма в Европе. Эту информацию потом пришлось опровергать исполнительному сопрезиденту Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосифу Зисельсу.