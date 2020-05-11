​NYT: Тимошенко и Власенко получили $11 млн от ​Skadden

Американская фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, готовившая в 2012 году отчет для Министерства юстиции Украины по делу Юлии Тимошенко, выплатила ей и ее адвокату, народному депутату Сергею Власенко, около 11 млн долларов в рамках досудебного урегулирования.

Об этом пишет New York Times.

В 2011 году Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за якобы превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В 2012 году Министерство юстиции наняло Skadden для "независимой оценки" судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.

Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича". Один из авторов доклада - юрист Алекс ван дер Зваан, зять российского миллиардера Германа Хана из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

В прошлом году Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко обратились в юридическую компанию Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможность суда со Skadden.

После этого Skadden решила выплатить им компенсацию, которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai. По подсчетам издания, Тимошенко и Власенко получили по 5,5 млн долларов каждый. Депутат Власенко указал эти поступления в своих декларациях как "иностранный доход", а Тимошенко - как "компенсацию ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014".

В фейсбуке Тимошенко говорится, что она не будет комментировать этот доход "из-законодательного регулирования в США о юридических ограничения по делу".

Напомним, что Тимошенко вышла на свободу в ходе Революции достоинства и была реабилитирована, после чего дважды баллотировалась в президенты, заняв в 2014 году второе место, в 2019 году - третье. С 2014 года является депутатом Верховной Рады Украины.