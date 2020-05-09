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Зеленский хочет установить в разных частях Украины четыре колокола как символ единства

Президент объявил о начале проекта мемориальных символов.

Зеленский хочет установить в разных частях Украины четыре колокола как символ единства
Владимир Зеленский
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня победы над нацизмом сообщил о старте проекта мемориальных символов, в рамках которого в Украине установят четыре колокола, говорится на сайте ОП.

"Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы", - рассказал Зеленский.

"Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины", - сказал президент.

Напомним, Зеленский 9 мая прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область, где почтил память погибших воинов, освобождавших Украину от нацистских оккупантов.

В видеообращении по случаю Дня победы над нацизмом президент также сказал, что украинский народ сделал огромный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне и никто не может приватизировать эту победу.

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