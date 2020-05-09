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В Харькове ночью провели акцию "Первая минута мира"

8 мая в 23:01 вступил в силу Акт капитуляции нацистской Германии.

В Харькове ночью провели акцию "Первая минута мира"
Фото: Укринформ

На площади Свободы в Харькове ночью провели акцию "Первая минута мира" в честь Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом. Об этом сообщает Укринформ.

Около 30 активистов общественных организаций зажгли свечи в 23:01 как напоминание о том, что именно в это время 8 мая 1945 после подписания Акта о капитуляции нацистской Германии в Европе закончилась Вторая мировая война.

"Украина присоединилась к международной акции "Первая минута мира" в 2015 году, и с тех пор в разных городах страны, как и сегодня в Харькове, она стала символом мира", - отметила одна из организаторов акции, руководитель регионального отдела Украинского Института нацпамяти Мария Тахтаулова.

Присутствующие почтили память погибших в войне минутой молчания.

Участники акции были в масках и придерживались дистанции.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Ранее сообщалось, что 9 мая в Украине запланировано проведение 340 мероприятий, в частности 290 - с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

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