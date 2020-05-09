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На Закарпатье в ДТП погиб 35-летний сотрудник прокуратуры, - СМИ

Toyota столкнулась с микроавтобусом.

В Закарпатской области в результате ДТП на трассе Киев-Чоп погиб 35-летний водитель автомобиля Toyota. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Авария произошла 8 мая около 21:00 между Мукачево и с. Клячаново.

Фото: http://www.mukachevo.net/

"По предварительной информации, столкнулись легковушка Toyota и микроавтобус. В результате ДТП погиб 35-летний водитель Toyota и пострадала пассажирка микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Вероятно, произошло лобовое столкновение.

В прокуратуре Закарпатья изданию подтвердили, что в ДТП погиб 35-летний сотрудник аппарата прокуратуры Закарпатской области Александр С.

Делом будет заниматься ГБР.

Фото: http://www.mukachevo.net

Фото: http://www.mukachevo.net

Напомним, ранее пьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварии.

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