В Закарпатской области в результате ДТП на трассе Киев-Чоп погиб 35-летний водитель автомобиля Toyota. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Авария произошла 8 мая около 21:00 между Мукачево и с. Клячаново.

Фото: http://www.mukachevo.net/

"По предварительной информации, столкнулись легковушка Toyota и микроавтобус. В результате ДТП погиб 35-летний водитель Toyota и пострадала пассажирка микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Вероятно, произошло лобовое столкновение.

В прокуратуре Закарпатья изданию подтвердили, что в ДТП погиб 35-летний сотрудник аппарата прокуратуры Закарпатской области Александр С.

Делом будет заниматься ГБР.

Фото: http://www.mukachevo.net

Фото: http://www.mukachevo.net

Напомним, ранее пьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварии.