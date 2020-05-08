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На Закарпатье в школе-интернате возникла вспышка заболевания коронавирусом

Диагноз подтвердился у 10 человек из учебного учреждения и связанных с ними лиц. 

На Закарпатье в школе-интернате возникла вспышка заболевания коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Закарпатской области в Перечине зафиксировали вспышку коронавируса в школе-интернате. Всего в Перечинской ОТГ заболели 26 человек, сообщил ее глава Иван Погориляк в Facebook.

"Пять человек из Заречево и 21 из города Перечин. Такая резкая вспышка заболевания коронавирусом - вчера мы получили из одного учебного заведения четверо человек, связанных с этим учреждением. Это работники и их семьи. Всего из этого учреждения и связанных с ними лиц (заболевших. - Ред.) - десять человек", - сообщил он.

Пятеро госпитализированы в больницы Ужгорода. У большинства состояние болезни легкое, они находятся на стационарном лечении по местам проживания.

Всего в районе проверили на коронавирус 185 человек. В Закарпатской области диагноз COVID-19 установлен у 644 человек.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый созвал оперативный штаб из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

За минувшие сутки в области подтвердили 65 новых заболевших из 315 тестов. Это самый большой суточный прирост по всей Украине.

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