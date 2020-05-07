Коллектив Житомирского областного лабораторного центра обратился к Зеленскому из-за увольнения их руководителя Парамонова

Коллектив Житомирского областного лабораторного центра обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не увольнять их руководителя Зиновия Парамонова из-за решения ограничить тестирование на коронавирус. Об этом пишет "Житомир инфо".

Работники центра расценили увольнение "политическим".

"Мы не выступаем адвокатами относительно Зиновия Михайловича, мы его коллеги, мы единое целое и команда... Мы обращаемся к вам, господин президент, чтобы обратить внимание на Житомирский лабораторный центр, потому что им действительно руководит профессионал. Это подковерные действия, которые направлены на то, чтобы свои промахи в работе - впереди выборы - можна прикрепить за счет человека, который имеет принципиальную государственную позицию", - высказался представитель коллектива Зиновий Фиц.

Он добавил, что некоторые думают, что они, "окончив танковое училище, будут давать оценку нам, профессионалам".

Сам Парамонов уверен, что просьба оставить должность является результатом недопонимания с городским главой Сергеем Сухомлином.

"Вчера приезжал Ляшко (Виктор, главный санврач Украины. - Ред.) в связи с тем, что мы написали такое письмо, но я считаю, что это имеет другие источники. Вот читаю обращение нашего мэра города, с которым у меня были проблемы на протяжении нашего сотрудничества из-за того, что я обратил внимание мэра на проблемы карантина в Житомире", - сообщил Парамонов.

По его словам, он говорил мэру, что карантинные ограничения были недостаточными. Он также заявил, что перенаправление образцов для тестирования на коронавирус в киевскую лабораторию не спасет от нагрузки, потому что есть дефицит специалистов.

Напомним, что Парамонов призвал врачей "обоснованно подходить" к направлению биоматериалов на тестирование. В его письме говорилось, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра 07.05, 08.05, 09.05.2020 г. не будет принимать материал на тестирование SARS-CoV-2 методом ПЦР, кроме материала от тяжелобольных COVID-19 и малолетних детей.

7 мая стало известно, что и.о. директора Житомирского областного лабораторного центра Минздрава и главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова освободили от выполнения обязанностей после решения ограничить тестирование на коронавирус.