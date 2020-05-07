Стали известны результаты тестов игроков "Барселоны" на коронавирус

С завтрашнего дня футболисты чемпиона и лидера текущего сезона - "Барселоны" приступают к индивидуальным тренировкам, т.к. все игроки, а также персонал клуба, сдали негативные тесты на коронавирус, сообщает Mundo Deportivo.

Занятия будут проходить на различных площадках тренировочного комплекса "Сиутат Эспортива Жоан Гампер" согласно медицинскому протоколу Ла Лиги, чтобы свести к минимуму контакт между игроками.

В дальнейшем протокол предусматривает проведение групповых тренировок, прежде чем команда вернется к соревнованиям.

Согласно плану руководства Ла Лиги, матчи чемпионата Испании должны быть возобновлены в первой декаде июня.