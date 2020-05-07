Руководителя Житомирского областного лабораторного центра уволили после ограничения тестирования на COVID-19

В ближайшее время будет назначен временный и.о.

И.о. директора Житомирского областного лабораторного центра Минздрава и главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова освободили от выполнения обязанностей после решения ограничить тестирование на коронавирус.

В ближайшие дни определят кандидатуру временного и.о. руководителя лабораторного центра и главного санврача Житомирской области. Конкурс на должность будет проведен после завершения эпидемии коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он сообщил, что Житомирская лаборатория не будет закрываться на прием образцов для ПЦР-тестирования на COVID-19. Часть образцов отправили в другие лаборатории с меньшей нагрузкой.

"Основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и остальных стейхолдеров (медицинских учреждений, ОГА, горсовета). Из-за этого не решаются и накапливаются проблемы", - написал Виктор Ляшко.

Он добавил, что работники лаборатории работают сверхурочно уже несколько месяцев, а вопрос стоит только в организации процесса.

Напомним, что Парамонов призвал врачей "обоснованно подходить" к направлению биоматериалов на тестирование. В его письме говорилось, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра 07.05, 08.05, 09.05.2020 г. не будет принимать материал на тестирование SARS-CoV-2 методом ПЦР, кроме материала от тяжелобольных COVID-19 и малолетних детей.