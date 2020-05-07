Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая проголосовала в первом чтении и в целом за проведением массового тестирования украинцев на коронавирус.

За законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" проголосовали 336 нардепов.

Документ предлагает закрепить возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов на волонтерских началах к мероприятиям по противодействию коронавирусу на условиях и с ограничениями, которые определяет Минздрав.

Кроме того, документ вносит изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" в части повышения размера пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам на самоизоляции после контакта с больными COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей. Выплаты устанавливаются в размере до 100% средней зарплаты без учета стажа.

"Принятие проекта закона позволит существенно повысить способность системы здравоохранения качественно и последовательно реагировать на вызовы, связанные с распространения коронавируса, улучшив при этом условия труда медработникам. К тому же, позитивным последствием принятия законопроекта является закрепление четкого обязательства обеспечения массового тестирования, которое, согласно с международной практикой, является одним из самых действенных методов сдерживания пандемии", - говорится в пояснительной записке.

Всех работников Нацгвардии и Нацполиции будут проверять на COVID-19 в обязательном порядке и вне зависимости от того, имели ли они установленный контакт с больным коронавирусом. Также будут проводить тесты всем лицам, которые обращаются за помощью и имею признаки заболевания.

Напомним, что 5 мая спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая. Сообщалось, что фракция "Европейская Солидарность" собрала 150 подписей для проведения этого заседания.