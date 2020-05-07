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"Голос" предложил называть ТКГ обществом коллективного геморроя

Россия может сделать переговорщиками одиозных персонажей вроде Слуцкого или Калашникова.

"Голос" предложил называть ТКГ обществом коллективного геморроя
Встреча Президента Украины с членами украинской части Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донб
Фото: пресс-служба президента

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин резко раскритиковал решение президента Владимира Зеленского повысить уровень представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой "Голоса".

"Дело даже не в том, что теперь за бюджетные средства у нас будет солидная делегация, состоящая из чиновников и глав парламентских комитетов в структуре, не являющейся официальной и решения которой не являются официальными и не имеют никаких юридических последствий. Дело в том, что, согласно заявлению руководителя Офиса президента господина Ермака, он ждет такого же зеркального шага от российской стороны", - сказал Рахманин.

Он предполагает, что Россия может включить в состав ТКГ таких одиозных личностей, как Леонид Слуцкий, Леонид Калашников, Ярослав Нилов или Дмитрий Булгаков.

"Мы получим Леонида Слуцкого, который употребляет слово нацизм всегда, когда вспоминает Украину, и угрожавший Украины войной, если будет обсуждаться вопрос баз на территории Украины. Мы получим Леонида Калашникова, который говорил, что Украина истребит все население Донбасса и который призывал закрыть для Украины Керченский пролив. Мы получим Ярослава Нилова, одного из руководителей партии ЛДПР, которая устами своего лидера, «требовала превентивно уничтожить Украину». Мы получим заместителя министра обороны Булгакова, который отжимал наши корабли в Крыму. Я предлагаю, чтобы не было никаких иллюзий, отдать должное мудрости президента и переименовать ТКГ в Общество коллективного геморроя", - заявил Рахманин.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 5 мая подписал указ о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Раньше Украина была представлена в ТКГ уполномоченными представителями.

Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

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