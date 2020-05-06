Украина предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы

Зеленский уже повысил представительство Украины "до очень высокого уровня".

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров стран - участников "Нормандского формата" и сообщил им, что украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Ермак пояснил, что для ускорения Минского процесса президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.

"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал он.

В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ был назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - главы профильных комитетов Верховной Рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных лиц, которые будут представлять отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года. Ермак отметил, что участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.

При этом он акуентировал на недопустимости переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований "ДНР" и "ЛНР".

На следующем заседании, которое должно состояться 14 мая, Ермак предложил согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

Он подчеркнул необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа наблюдателей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран "Нормандского формата", - ред.) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - добавил глава Офиса президента.

Напомним, 30 апреля главы МИД стран "нормандской четверки" провели видеоконференцию.

11 марта участники ТКГ договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы. Сообщалось, что в его состав с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решения совета должны носить рекомендательный характер.

Комментируя это решение, Ермак говорил, что Украина не будет вести переговоры ни с "ДНР", ни с "ЛНР", а вопрос формирования совета будет рассматриваться после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

Отметим, что лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ в последний раз встречались на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии коронавируса очная встреча лидеров откладывается.