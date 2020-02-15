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Макрон подтвердил встречу в "нормандском формате" в апреле

"Мы хотим опять начать встречаться в рамках четверки".

Макрон подтвердил встречу в "нормандском формате" в апреле
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в апреле в Берлине. Об этом он сказал во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы хотим опять начать встречаться в рамках четверки. И это, конечно, приведет нас к результатам. Есть вопросы обмена пленными и многие другие. Но здесь речь идёт о динамике. И мы продолжим говорить на саммите в Берлине в апреле", - сказал президент Франции.

По словам Макрона, "времени у нас мало, но мы по крайней мере сформулировали проблемы".

Ранее в МИД РФ заявили, что встреча в "нормандском формате" в апреле "стоит под вопросом". По словам российского замминистра, из всего списка условий для новой встречи выполнено только одно - обмен удерживаемых лиц.

10 февраля Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки". 

О том, что новый саммит должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже. 

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