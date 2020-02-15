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США запланировали повышение пошлины на самолеты из Евросоюза

Новые тарифы повысят до 15%.

США запланировали повышение пошлины на самолеты из Евросоюза
Фото: aviawiki.com

США с 18 марта 2020 года повышают с 10% до 15% пошлины на импортируемые из стран Евросоюза самолеты в соответствии с решением Всемирной торговой организации. Об этом сообщается на сайте Торгового представительства США.

Повышение пошлины происходит в связи с многолетним спором о законности субсидий для европейского авиапроизводителя Airbus.

"Под руководством президента Трампа 2 октября 2019 года Соединенные Штаты выиграли крупнейшую награду в истории ВТО, когда им было разрешено принять контрмеры в отношении товаров на сумму 7,5 миллиарда долларов США после победы в деле о недобросовестной торговой практике против Европейского Союза, Франции, Германии, Испании и Великобритании", - говорится в сообщении Торгового представительства.

Речь идет о решении ВТО от 2 октября, согласно которому организация официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. 14 октября оно было одобрено членами ВТО на специальном заседании.

До этого в мае 2018 года ВТО пришла к заключению, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту - Boeing.

При этом Евросоюз, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в незаконном субсидировании Boeing. Этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее организация признала незаконными субсидии Соединенных Штатов для Boeing.

Напомним, МВФ назвал торговые войны одной из причин замедления мировой экономики.

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