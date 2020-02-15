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В Китае за сутки от коронавируса умерли 143 человека

С начала вспышки пневмонии умерли уже более 1500 людей.

В Китае за сутки от коронавируса умерли 143 человека
Фото: EPA/UPG

В Китае по состоянию на 15 февраля число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, умерли 1 523 человека. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За последние сутки число заразившихся по стране увеличилось на 2 641 человек, умерших - на 143. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, скончались 139 человек, в провинции Хэнань - два, по одному - в городах Пекине и Чунцине.

В больницах страны продолжают лечиться 56 873 человек, состояние более 11 тысяч больных оценивается как тяжелое. В то же время более 8 тысяч человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.

По данным Госкомздрава КНР, по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 1,7 тысячи случаев заражения медиков, которые непосредственно занимаются больными, из них шесть человек скончались.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

14 февраля первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Африке. Ранее было известно о заболевших в 27 странах.

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