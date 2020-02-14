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В центре Афин из-за стрельбы задержали более 100 человек

По данным полиции, преступление произошло из-за войны между двумя бандами. 

В центре Афин из-за стрельбы задержали более 100 человек
Фото: ekathimerini.com

В Афинах (Греция) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один – ранен. Полиция задержала 129 вероятных подозреваемых, чтобы установить причастных. Об этом пишет Ekathimerini.com

Власти города считают, что инцидент связан с войной между двумя конкурирующими бандами. Погибшим является 23-летний уроженец Афганистана, раненый – его 25-летний соотечественник.

По словам очевидцев, около 30 вооруженных ружьями и ножами людей напали на группу продавцов контрабандных сигарет на углу ул. Менандру и Сапфус. Нападавшие требовали у афганцев денег за право вести торговлю.

"По данным полицейских источников, убийство является еще одним случаем противостояния банд за контроль над торговлей наркотиками, контрабандой и поддельными документами в центре столицы", – уточнили в издании.

Сообщается также, что злоумышленники являются гражданами Пакистана.

Напомним, в декабре а Чехии, в городе Острава, неизвестный мужчина открыл огонь по университетской больнице. В результате преступления погибли шесть человек.  

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