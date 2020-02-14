В киевском спортзале посетитель устроил стрельбу

Он считал, что другой мужчина мешает его тренировке.

В Соломенском районе Киева в спортзале на ул. Металлистов произошел конфликт между посетителями, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия.

Пострадавшему 28-летнему местному жителю врачи предоставили медицинскую помощь на месте, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один якобы мешал тренировке второго. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и сбежал", – добавили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство), правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, 26 января в киевском Гидропарке произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Нападавшие скрылись на салатовом Daewoo Lanos.