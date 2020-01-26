В киевском Гидропарке произошла стрельба, есть травмированные

В киевском Гидропарке произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом в воскресенье сообщили в Нацполиции столицы.

Инцидент произошел около 2 ночи.

"Правоохранители установили, что между двумя посетителями кафе и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений. В результате чего незнакомец достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении ", - говорится в сообщении.

Двух пострадавших - 26-летних иностранца и жителя Винницкой области с травмами госпитализировали.

Информатор пишет, что нападавшие скрылись на салатовом Daewoo Lanos. По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности.

С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз, которые отправили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

Напомним, ранее в Киеве между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке произошла драка со стрельбой.