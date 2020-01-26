В понедельник в Киеве сухо и тепло

27 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем 0...+6 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -4...- 9 градусов, днем +2...-3 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4 градуса.
В Сваляве без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...-5 градусов, днем +1...+7 градусов, в Херсонской и Одесской областях +3...+9 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +4...+9 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.