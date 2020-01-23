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В пятницу в Киеве обещают небольшой снег и до +3 градусов

Температура воздуха ночью -2…-4.

В пятницу в Киеве обещают небольшой снег и до +3 градусов
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 24 января, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем -1…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -2…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов, в Одесской области до +8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

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