В Херсоне вечером 22 января неизвестные подожгли офис партии блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Вчера, 22 января, около 23:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям. Сотрудник ГосЧС сообщил, что в Херсоне по ул. Университетской горит помещение офиса одной из политических партий", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, последствия пожара могли быть непредсказуемыми, поскольку офис находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Фото: hr.npu.gov.ua

"Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, и никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - сообщили в полиции.

Напомним, в декабре активисты прогнали сотрудников Шария из зала заседаний Киевского апелляционного суда, где рассматривается дело волонтера Юлии Кузьменко.

Бывший украинский журналист Шарий сейчас ведет видеоблог и пишет статьи, в которых якобы разоблачает украинскую власть.

В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророссийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в Россию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.