Фото: Макс Требухов

В Киевском апелляционном суде начали рассматривать апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Она была арестована по решению Печерского районного суда Киева от 13 декабря.

По версии следствия, Кузьменко заложила бомбу под машину Шеремета летом 2016 года и привела ее в действие.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Дугарь находится под домашним арестом, Антоненко - под стражей.