Спикер ССО заявил, что на "мине Антоненко" могут быть его отпечатки

Мина, которую, по утверждению следствия, нашли у музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, была деактивирована и ее использовали для съемки.

Об этом спикер Сил специальных операций подполковник Алексей Никифоров заявил во время заседания Киевского апелляционного суда, пишут Буквы.

По словам Никифорова, вместе с Антоненко он использовал деактивированную мину для съемки "красивой фотографии сержанта", которая была опубликована в соцсетях. Он предположил, что если это именно та мина, которая была изъята следствием, то на ней, скорее всего, присутствуют его отпечатки пальцев.

"Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта – она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста", – заявил Никифоров.

Фото: facebook.com/Олексій Никифоров

Он отметил, что Антоненко – лучший военнослужащий, который был у него за 27 лет.

Позже на своей странице в Facebook Никифоров опроверг информацию некоторых изданий относительно личной деактивации им взрывного устройства, которое нашли во время следственных действий у Антоненко.

"Я ее не деактивировал. Во время выступления было заявлено, что видел у Андрея корпус взрывного устройства МОН-50, он был уже деактивирован, в нем отсутствует взрывчатое вещество, поэтому мы использовали его во время фотосъемки, фото потом выкладывали в социальных сетях. Также я сообщил, что на этом устройстве могут быть мои отпечатки пальцев, потому что я касался его во время разложения имущества для фотосессии, поэтому в интересах следствия готов предоставить свои руки для выполнения соответствующих следственных действий. Информация относительно моего воинского звания тоже не соответствует действительности: мое воинское звание – подполковник”, – написал он.

Ранее в Нацполиции сообщили, что при подрыве авто Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко. Согласно результатам экспертизы, на корпусе и внутри предмета эксперты также "нашли смешанные биологические следы".

В результатах экспертизы, копии которых которые опубликовала УП, говорится, что мина, которую хранил у себя дома музыкант Андрея Антоненко, в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится.

Фото: УП

Фото: УП

"Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является выхлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится".

Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".

При этом согласно подозрениям в деле Шеремета, взрывчатку для его убийства сделали взрывчатого вещества "гексоген", а не "пластического вещества на основе гексогена".

Напомним, во время подготовки к обыску главного подозреваемого в убийстве Павла Шермета - Андрея Антоненко - по адресу его проживания в центре Киева, оперативниками было установлено, что он в ходе ожидания начала процедуры по телефону связался с товарищем, проживающим с ним в одной квартире и попросил его "срочно вынести из квартиры зелёную вещь", лежавшую в его шкафу. Этот предмет был визуально похож на противопехотную мину МОН-50.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

23 декабря Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. Решение обжалованию не подлежит.