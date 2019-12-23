Одному из "титушек" Крысина продлили содержание под стражей, адвокат плакала и вызывала "скорую"

Шевченковский районный суд Киева 23 декабря рассмотрел ходатайство обвинения о продлении меры пресечения свободы фигуранту дела об убийстве Вячеслава Веремия Павлу Бялаю, которого следствие считает правой рукой Юрия Крысина.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в дело вступила адвокат Татьяна Охримчук, которая отсутствовала на предыдущем заседании, когда Бялай отказался от всех защищавших его адвокатов.

Охримчук подала ходатайство о предоставлении ей времени для ознакомления с материалами дела. Выслушав аргументы адвоката, присяжные судьи предположили, что она, вероятно, запуталась, или же вводит суд в заблуждение, и отклонили ходатайство, поскольку у адвоката было время на ознакомление с делом.

Также адвокат заявила, что у нее не было возможности поговорить с обвиняемым и попросила перерыв. Прокурор по делу Юлия Малашич выразила протест.

Суд отказал и в этом ходатайстве Охримчук и перешел к рассмотрению дела. Однако адвокат продолжила настаивать на перерыве, а судьи - на слушании по сути. Тогда адвокат со слезами на глазах эмоционально высказалась, что больше терпеть этого не может. Она попросила вызвать ей "скорую", пожаловавшись на высокое давление и проблемы с сердцем.

Сам Бялай не пожелал высказать свое мнение по поводу меры пресечения свободы.

"Тогда мы вызываем "скорую" и уходим в совещательную комнату", - сказал судья.

Пока суд совещался, медики предоставили адвокату помощь, однако не госпитализировали.

По возвращении суд объявил о решении продлить срок содержания под стражей до 20 февраля.

Напомним, 21 декабря суд не продлил Бялаю меру пресечения из-за отказа от адвокатов.

Павла Бялая задержали 9 марта 2017 года в квартире его девушки. Его обвиняют по п.п 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство с хулиганских мотивов по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собраниям), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения насобирала 13 томов материалов дела, а также 37 гигабайт видео- и аудиозаписей.

По версии следствия, Бялай стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Так называемые "титушки" остановили такси, вытащили из него журналиста Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия.

Непосредственно в Веремия стрелял другой участник группы "титушек" - Джалал Алиев, который сейчас скрывается.