На западной границе Украины образовались километровые очереди
На западной границе Украины образовались километровые очереди
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
ГлавнаяПолитика

Нардепы IX созыва "кнопкодавили" 45 раз - "ЧЕСНО"

Рекордсменом стал представитель ОПЗЖ. 

Нардепы IX созыва "кнопкодавили" 45 раз - "ЧЕСНО"
Фото: сатй Партии регионов

По данным движения "ЧЕСНО", 15 народных депутатов IX созыва "кнопкодавили" в общей сложности 45 раз. Рекордсменом по количеству является представитель ОПЗЖ Владимир Кальцев, которого за неперсональным голосованием заметили 9 раз.

Такие данные обнародовали на странице движения "ЧЕСНО" в Facebook. На втором месте разместили внефракционного Мусу Магомедова, который "кнопкодавил" 8 раз.

Четыре раза неперсональным голосованием занимался член депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук, аналогичный показатель у Михаила Макаренко из ОПЗЖ. По три случая зафиксировали у Николая Скорика (ОПЗЖ), Григория Суркиса (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Виктора Черного (ОПЗЖ). Два раза "кнопкодавил" Василий Петевка (Довіра), по одному разу - Роберт Горват (Довіра), Александр Пономарев (ОПЗЖ), Елена Копанчук ("Слуга народа"), Сергей Литвиненко ("Слуга народа"), Александр Ковалев ("Довіра") и Василий Нимченко (ОПЗЖ).

"18 декабря депутаты Рады IX созыва побили рекорд. Мы зафиксировали 20 фактов "кнопкодавства", - заявили в "ЧЕСНО".

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование депутатом парламента. За такое решение проголосовал 261 депутат. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также