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"5 элемент" называет провокацией обнаружение скрытых камер в клубе

В клубе заявили о системной информационной, юридической и финансовой атаке на владельцев по политическим мотивам.

"5 элемент" называет провокацией обнаружение скрытых камер в клубе
Фото: google.com.ua

Пресс-служба клуба "5 элемент" распространила заявление о "масштабной провокации в отношении клуба", произошедшей по результатам обыска Государственным бюро расследований 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Также в клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, "а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица". "5 элемент" заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - сообщили в клубе.

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